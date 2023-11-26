Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей

Елена Тополя призналась, что больше не желает проверять свой брак с мужем на прочность.

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Alyosha рассказала, как расстояние изменило ее брак с Тарасом Тополей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Alyosha, которая теперь творит под псевдонимом Елена Тополя, в начале полномасштабной войны в Украине покинула страну вместе с тремя детьми от мужа, фронтмена группы Антитела Тараса Тополи. В США она пожила полтора года - семья смогла воссоединиться лишь в конце этого лета.

За время, что артистка жила с мужем порознь, супруги, безусловно, старались использовать каждую возможность, чтобы увидеться. Однако, когда Елена вернулась домой окончательно, она не смогла не заметить, как сильно изменились их отношения.

Об этом Тополя рассказала на YouTube-проекте ТСН.ua "Наодинці". "Есть такие вещи, которые ты не можешь понять, почему так происходит. Когда есть возможность быть вместе, а вы не вместе, и это не то, что ты можешь решить, а то, что с другой стороны должно решаться, возникают большие вопросы. Это влияет на отношения, влияет на доверие. Я бы не советовала проверять таким образом отношения людей, у которых есть семья, дети, свои обязанности", - рассказала звезда.

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Алеша также отметила, что повторять такие эксперименты над своей семьей не намерена: она не хотела уезжать тогда, а сейчас лишь убедились, что для их с мужем пары разлука - не выход.

"Я вообще бы не полетела в ту Америку. Если так глобально, почему точно нет, если бы я знала заранее, то, кто бы что ни говорил, если есть крепкая семья — ни расстояние, ни время ничего не разрушат. Я могу сказать, что расстояние и время влияют на отношения, очень сильно влияют", - признается певица.

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