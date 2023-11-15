Alyona alyona рассказала о новом бойфренде: как началась их история любви

Известная 32-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona alyona впервые откровенно рассказала о своих новых отношениях. Сделала это артистка в интервью Маше Ефросининой.
По ее словам, бойфренда зовут Владимир и он занимается электронной музыкой. Познакомились они с ним через полгода после разрыва рэперши с предыдущим избранником.
Сперва пара общалась в соцсетях, реагировали на творчество друг друга, а уже потом между ними все завертелось. Рэперша признается, что влюбилась первой во Владимира, а уже потом они решили жить вместе. Сейчас они живут в 3-комнатной квартире музыканта, где вместе с ними живут еще его брат и девушка. Также пара "воспитывает" двух общих котов.
Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина поделилась неприятными новостями со своими поклонниками. На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что попала в больницу из-за проблем со здоровьем.
Ранее также Alyona Alyona показала, чем балует себя, и призвала всю женскую половину аудитории последовать ее примеру.
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