Alyona alyona рассказала о новом бойфренде: как началась их история любви

По словам рэп-исполнительницы Alyona alyona, ее нынешнего бойфренда зовут Владимир. И он, равно как и она, занимается музыкой - но другого стиля.

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Alyona alyona сейчас состоит в отношениях с музыкантом по имени Владимир / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная 32-летняя украинская рэп-исполнительница Alyona alyona впервые откровенно рассказала о своих новых отношениях. Сделала это артистка в интервью Маше Ефросининой.

По ее словам, бойфренда зовут Владимир и он занимается электронной музыкой. Познакомились они с ним через полгода после разрыва рэперши с предыдущим избранником.

Сперва пара общалась в соцсетях, реагировали на творчество друг друга, а уже потом между ними все завертелось. Рэперша признается, что влюбилась первой во Владимира, а уже потом они решили жить вместе. Сейчас они живут в 3-комнатной квартире музыканта, где вместе с ними живут еще его брат и девушка. Также пара "воспитывает" двух общих котов.

Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина поделилась неприятными новостями со своими поклонниками. На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

Ранее также Alyona Alyona показала, чем балует себя, и призвала всю женскую половину аудитории последовать ее примеру.

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