Проблемы человека в теле: Alyona Alyona пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка указала на серьезные проблемы со здоровьем, которые она собралась решать.

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alyona alyona откровенно рассказывает о своем здоровье/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская реперша Alyona Alyona пожаловалась на состояние своего здоровья.

На своей странице в Instagram, артистка вспомнила свою операцию, которую перенесла еще в феврале.

"По поводу моих предварительных анализов. Я сдавала многое, мне пришли результаты и они не очень классные. Мне сильно вылезла резистентность от такого стрессового образа жизни". А еще у меня очень сильно начал расти холестерин. У меня такого еще не было. И немного поднялась мочевая кислота. Это мои стандартные проблемы... проблемы человека в теле", - рассказала она

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Артистка пожаловалась на плохое самочувствие / Скриншот Instagram/alyona.alyona.official

Она также рассказала, как будет бороться с этим состоянием. В частности, по словам артистки, она собирается перейти на правильное питание.

"Прежде всего, с этим борются обычным правильным питанием, диеткой. Во-вторых, я вмешиваюсь медикаментозно", – говорит она.

Артистка добавляет, что длительный прием лекарства, в частности гормонов после операции, приводит к тромбозам, поэтому ей нужны дополнительные лабораторные исследования.

"Еще я иду сдавать анализы на плотность крови. Почему? Потому что после операции по-женски, которая у меня была в феврале, почти год назад, я уже девять месяцев пью женские гормоны. К тому же сильные. Они влияют на плотность крови и когда долго их пьешь, надо предотвращать образование тромбов. Поэтому я иду сдавать кровь на плотность", – рассказала певица.

Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина поделилась неприятными новостями со своими поклонниками. На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

Ранее также Alyona Alyona показала, чем балует себя весной, и призвала всю женскую половину аудитории последовать ее примеру.

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