К сожалению, это случилось со мной: украинская певица оказалась в больнице

Украинская актриса оказалась в больнице из-за нервного истощения.

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Маша Фокина оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Instagram

Украинская певица Маша Фокина поделилась неприятными новостями со своими поклонниками.

На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что попала в больницу из-за проблем со здоровьем.

По словам Фокиной, у нее случилось нервное истощение. Она отметила, что когда поняла, что не может справится с этим, то немедленно обратилась к врачу.

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В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. Не самых приятных. Человеческий организм - очень сильный механизм. Но у него есть предел. К сожалению, это случилось со мной. Он не смог справится самостоятельно, потому пришлось обращаться в людям, умеющим этот механизм восстанавливать. У меня нервное истощение…", - поделилась артистка.

В посте - Маша Фотина и ее болезнь:

Артистка также сообщила, что она уже намного лучше себя чувствует и ее отпустили на домашнее лечение.

Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина пожаловалась на ужасную ситуацию, которая приключилась с ней на отдыхе. В частности, оказалось, что номер в котором отдахала артистка, забросали гнилыми фруктами

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