К сожалению, это случилось со мной: украинская певица оказалась в больнице

Украинская певица Маша Фокина поделилась неприятными новостями со своими поклонниками.
На своей странице в Instagram, артистка сообщила, что попала в больницу из-за проблем со здоровьем.
По словам Фокиной, у нее случилось нервное истощение. Она отметила, что когда поняла, что не может справится с этим, то немедленно обратилась к врачу.
В последнее время в моей жизни произошло много разных событий. Не самых приятных. Человеческий организм - очень сильный механизм. Но у него есть предел. К сожалению, это случилось со мной. Он не смог справится самостоятельно, потому пришлось обращаться в людям, умеющим этот механизм восстанавливать. У меня нервное истощение…", - поделилась артистка.
В посте - Маша Фотина и ее болезнь:
Артистка также сообщила, что она уже намного лучше себя чувствует и ее отпустили на домашнее лечение.
Напомним, ранее украинская певица Маша Фокина пожаловалась на ужасную ситуацию, которая приключилась с ней на отдыхе. В частности, оказалось, что номер в котором отдахала артистка, забросали гнилыми фруктами
Также танцор-воин Дмитрий Дикусар показал, как выглядит сейчас - он впервые вышел на связь за 4 месяца. Защитник получил первый за полтора года службы полноценный отпуск и проводит его дома с родными.
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