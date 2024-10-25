Актриса Саливанчук показала себя с разбитым носом в крови

Анна Саливанчук испугала своим внешним видом.

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Анна Саливанчук / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Вы узнаете:

Что случилось с Анной Саливанчук

Почему поклонники стали переживать за актрису

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно получила серьезную травму во время отдыха в Хорватии, показала свежее фото.

На своей странице в Instagram, актриса опубликовала изображение, где предстала с разбитым носом в крови. Оказалось, что дело в не травме, а в съемках.

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"Закончился наш сериал "Врач по призванию". Все кто уже посмотрел и переживал за наших персонажей. Кто еще не посмотрел, включайте и смотрите в повторе. Было интересно, весело, под тревоги, без света, в комендантскую, что только не было, но получилось очень жизненное кино", - написала актриса.

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

"Разве можно так пугать. Я первое фото увидела, думала Вас кто-то ударил", - написала одна из подписчиц.

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Напомним, на днях актриса Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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