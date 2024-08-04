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Актера Зака Эфрона экстренно госпитализировали в Испании - подробности

Анна Подгорная
4 августа 2024, 15:27
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Отдых обернулся для Эфрона весьма неприятной историей.
Зак Эфрон
Зак Эфрон новости - Зак Эфрон попал в больницу в Испании / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голливудская звезда Зак Эфрон был экстренно доставлен в больницу в пятницу, 2 августа, во время отдыха в Испании. Двое работников виллы, которую актер арендовал на Ибице, обнаружили его в бассейне и вызвали медиков.

Об этом сообщает издание TMZ. Состояние Эфрона медики оценивают удовлетворительно, в субботу утром его выписали из больницы.

Представитель актера наотрез отказывается комментировать ситуацию, которая быстро разлетелась по СМИ. Он настаивает что, Зак был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности после того, что он называл "незначительным инцидентом с купанием".

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Стоит отметить, что подобная скрытность о "простом происшествии в бассейне" многим показалась подозрительной. В 2013 году стало известно, что у Зака Эфрона были проблемы с употреблением алкоголя и других токсических веществ, в связи с чем он проходил лечение в клинике. Кроме того в 2022 году актер признался, что страдает бессонницей, агорафобией и депрессией.

Кто такой Зак Эфрон?

Зак Эфрон - американский актер. Начал карьеру в подростоковом возрасте. Наиболе известен по фильмам "Папе снова 17", "Старый Новый год", "Красивый, плохой, злой". Имеет именную звезду на голливудской Аллее славы.

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