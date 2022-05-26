Актер Дизель-Шоу в третий раз стал отцом

Александр Бережок стал многодетным отцом/ Instagram

Актер юмористического проекта "Дизель Шоу" Александр Бережок и его жена Алена в третий раз стали родителями.

В их семье 26 мая родилась долгожданная дочь. Девочка появилась на свет в одном из столичных роддомов. Несмотря на войну, Бережок с семьей остается в своем доме под Киевом.

Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо. Алена показала первое фото с дочерью.

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Коллеги из "Дизель Шоу" поздравили многодетного отца с рождением дочери. На официальной странице Инстаграм опубликовали фото родителей с дочерью. Ее имя пока не называют.

Девочка стала младшей сестричкой. Фото Instagram

"Мы знаем, как сильно ты ее ждал. Знаем, как нелегко было это ожидание, и как ты оберегал свою семью все это время! Этой непростой весной в вашей жизни появился яркий лучик счастья и света, пусть он с каждым днем ​​сияет все ярче. Мы поздравляем наших Бережков. Пусть ваша девочка растет здоровой, улыбающейся, счастливой. И под мирным небом", — поздравили коллегу артисты из "Дизель Шоу".

Алена и Александр воспитывают сыновей Глеба и Лукьяна. Бережок ранее рассказывал, что ребята неоднозначно приняли новость о появлении сестры.

"Глеб обрадовался, а Лукьян – нет. Он даже обиделся, потому что очень ждал братика. Но сейчас уже примирился с этой новостью. Я пока себя не чувствую отцом девочки. Мы пока в таком состоянии ожидания", - говорил Александр.

Напомним, ранее Даниэль Салем, который с начала войны вступил в ряды терробороны, рассказал, что решился на решительный шаг – ведущий намерен удочерить ребенка, потерявшего родителей в результате вторжения РФ в Украину, пишет ТСН.