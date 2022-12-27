Агент Примадонна: Пугачеву обвинили в работе на западные спецслужбы

Кроме Аллы Пугачевой в "агенты" записали блогера Юрия Дудя и певца Моргенштерна.

Пугачеву обвинил в работе на западные спецслужбы / скриншот

В России не прекращается травля певицы Аллы Пугачевой, которая сбежала оттуда в Израиль. На этот раз там заявили, что Примадонна работает на Западные спецслужбы.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что 73-летняя певица, как и другие селебрити, которые негативно высказываются о России, якобы являются агентами.

"Алла Борисовна… У нее 3,5 миллиона подписчиков. Я беру ее в том числе, блогеров Дудя, Моргенштерна. Эти люди, по нашей информации, работают на западные спецслужбы", - заявил он.

Никаких доказательств Бородин не предоставил, но пообещал вскоре "раскрыть правду".

"Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и мутные персоны Моргенштерн и Дудь. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Журналистам хочу сказать: коллеги, немного терпения, и вы все узнаете", - заявил он.

Напомним, певица Алла Пугачева, которая вслед за Максимом Галкиным покинула Россию, болезненно реагирует на слова обозленных россиян. Стилист Примадонны Джордж Ровалс сообщил, что 73-летняя певица сейчас переживает из-за травли, которую ей устроили на родине.

Также мы писали, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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