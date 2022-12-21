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"Ее в одно место целовали": стилист Пугачевой рассказал, как облажался Киркоров и другие звезды РФ

21 декабря 2022, 18:32
Алла Пугачева успела обеспечить себе безбедную жизнь и в Россию возвращаться не намерена.
Филипп Киркоров, Алла Пугачева
Филипп Киркоров, Алла Пугачева / скриншот

Певица Алла Пугачева, которая вслед за Максимом Галкиным покинула Россию, болезненно реагирует на слова обозленных россиян.

Стилист Примадонны Джордж Ровалс сообщил, что 73-летняя певица сейчас переживает из-за травли, которую ей устроили на родине.

"Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят. Киркоров и другие так называемые звезды раньше ее в одно место целовали, а сейчас отвернулись и боятся о ней слово сказать. Они думают, что они лидерами стали в ее отсутствии. Не дождутся: Алла, как была первой, так и будет", - подчеркнул Ровалс.

По его словам, Пугачева успела обеспечить себе безбедную жизнь и в Россию возвращаться не намерена.

"Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно. Поэтому в этом плане за Аллочку не переживайте: бутерброды с маслом и икрой купить может", — добавил Ровалс.

Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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Автор: Сергей Кущ
Алла Пугачева Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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