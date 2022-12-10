"Совсем исхудала": Галкин показал еще более стройную Пугачеву в кожаных шортах

Артист поделился фото, которое явно нравится ему самому. На нем - его жена и дочь.

Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который одним из первых не поддержал войну в Украине и открыто осудил российское военное вторжение в Украину, показал своих "девочек".

Так, артист, который живет в Тель-Авиве похвастался своей женой Аллой Пугачевой и дочерью Лизой Галкиной. "Мои девочки", - подписал фото он.

Напомним, ранее Максим Галкин объяснил, почему он продолжает следить в соцсетях за артистами, которые поддерживают диктатора РФ Владимира Путина и войну против Украины.

Такой вопрос ему задала подписчица-украинка в комментариях к сообщению в Instagram. Отвечая на вопрос, Галкин заверил, что не поддерживает позицию этих артистов, а просто "наблюдает за глубиной их падения".

Подписчица, задавшая вопрос, удивилась, почему юморист не отписался от пропутинских артистов. Она поинтересовалась, почему Галкин до сих пор подписан на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и других российских звезд, которые поддерживают войну РФ против Украины, а они взамен подписаны на него.

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