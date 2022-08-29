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"А что жирная какая-то?": престарелую Волочкову с задранной ногой подняли на смех

29 августа 2022, 02:02

Анастасия Волочкова возмутила поклонников своим поведением.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая открыто поддержала войну в Украине, высмеяли поклонники.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры своей тренировки, которые не сильно понравились россиянам.

"Субботний Экзерсис. Вечерний", - подписала видео Волочкова.

Видео дня

Суд по всему, фанатам уже приелись вертикальные шпагаты Анастасии - некоторые из них отправили балерину на пенсию.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

"Вот такую хрень она сейчас вместо спектакля исполняет. В трениках. Бедные люди, которым приходится смотреть такие "выступления", "А че жирная какая-то? Отзывы восхищаться все через раз, может пора успокоится и на пенсию или другим заняться", - писали в комментариях под постом Анастасии.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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