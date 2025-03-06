"99,99% смертности": участница шоу "Холостяк-11" рассказала про свою онкологию

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Украинская блогерша и участница романтического реалити-шоу "Холостяк-11" (с Михаилом Заливако) Надин Медведчук сделала серьезное признание. В интервью Анне Олицкой она рассказала, что поборола онкологическое заболевание.
Медведчук обнаружила рак на ранней стадии во время медицинского осмотра - она проходила рентген перед маммопластикой, который и показал болезнь. Дополнительные обследования подтвердили диагноз.
"Когда начался ковид я перед тем месяц проходила различные обследования, и это были легкие. Мои родители тогда как раз были за границей, страны все закрыли. И мне подтвердили диагноз. Я была одна в Киеве. Я думала, что через короткий период времени умру. Врач говорил: "Если ты заболеешь, то у тебя 99,99% смертности, поэтому ты будь осторожна, думай, куда ты ходишь. И вообще лучше не будь в больнице, потому что здесь могут быть больные, будь дома", - рассказала блогерша.
Также она призналась что перенесла химиотерапию, с последствиями которой (вроде выпадения волос) она борется и сегодня. "Были жесткие побочные эффекты. Но за три месяца я вылечилась - слава Богу, что я это все нашла на ранней стадии, когда не было никаких осложнений, и просто можно все было быстро вылечить. У меня была химиотерапия. Она бывает разных типов, разных доз. Мне брали на анализ часть легких. И потом лечилась", - поделилась Надин Медведчук.
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Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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