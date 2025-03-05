"Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный

Анастасия Суббота призналась, с какими проблемами она столкнулась.

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Анастасия Суббота стала жертвой домашнего насилия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Суббота

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Анастасия Суббота раскрыла неприятную правду ее личной жизни

Модель показала, что ей пришлось пережить

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Обидчиком стал ее любимый мужчина, с которым она была в отношениях шесть лет.

На своей странице в соцсетях модель показала последствия избиений.

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"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любила, на которого раньше надеялась, надеялась, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже… Алкоголь… Нервные срывы… Манипуляция тобой, твоими родными и друзьями… Буллинг и насилие… Угрозы…" – написала Суббота.

Анастасия отметила, что последние два года она находилась за границей без родных и ей было очень тяжело, но она решила, что дальше так не сможет.

"Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься домой. Тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты. Депрессия, которую ты никому не показываешь, даже своему ребенку, истерики, бессонница, непонимание, что делать дальше… Снова берешь себя в руки, потому что у тебя есть ребенок, о котором ты заботишься, и есть люди, которые тебя поддерживают. Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое, в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы… "Смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - призналась модель.

Также Анастасия Суббота посоветовала другим женщинам любить себя.

"Ваше здоровье, моральное, психологическое и физическое состояние важны и ваша жизнь важна. Когда люди говорят, что они изменятся - не верьте им… Потому что ложь будет один раз, второй, третий и так бесконечно. И терпеть такое отношение не стоит никаких денег мира! Я знаю, что есть люди, которые будут радоваться этому посту, но мне все равно. Я давно хотела это показать, я приняла эту ситуацию и живу дальше. Спасибо тебе за 6 лет! И спасибо, что я стала сильнее, умнее и стала ценить себя!" – подытожила Анастасия.

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А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такая Анастасия Суббота? Анастасия Суббота - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019", вебдизайнер. В 2004 году получила титул "Мини-Мисс Запорожье".

С 17 лет Анастасия Суббота работает профессиональной моделью в Азии и Европе.

В 2019 году Анастасия Суббота завоевала титул Мисс Украина - Вселенная 2019 и отправилась в Атланту бороться за звание Мисс Вселенная. Визу в США девушке удалось получить со второй попытки: в первый раз не поверили, что целью ее путешествия является участие в конкурсе. Титул Мисс Вселенная Анастасия не получила.

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