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"Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный

Элина Чигис
5 марта 2025, 13:42
243
Анастасия Суббота призналась, с какими проблемами она столкнулась.
Анастасия Суббота
Анастасия Суббота стала жертвой домашнего насилия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Суббота

Вы узнаете:

  • Анастасия Суббота раскрыла неприятную правду ее личной жизни
  • Модель показала, что ей пришлось пережить

Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Обидчиком стал ее любимый мужчина, с которым она была в отношениях шесть лет.

На своей странице в соцсетях модель показала последствия избиений.

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"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любила, на которого раньше надеялась, надеялась, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже… Алкоголь… Нервные срывы… Манипуляция тобой, твоими родными и друзьями… Буллинг и насилие… Угрозы…" – написала Суббота.

Анастасия отметила, что последние два года она находилась за границей без родных и ей было очень тяжело, но она решила, что дальше так не сможет.

"Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься домой. Тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты. Депрессия, которую ты никому не показываешь, даже своему ребенку, истерики, бессонница, непонимание, что делать дальше… Снова берешь себя в руки, потому что у тебя есть ребенок, о котором ты заботишься, и есть люди, которые тебя поддерживают. Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое, в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы… "Смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - призналась модель.

Также Анастасия Суббота посоветовала другим женщинам любить себя.

"Ваше здоровье, моральное, психологическое и физическое состояние важны и ваша жизнь важна. Когда люди говорят, что они изменятся - не верьте им… Потому что ложь будет один раз, второй, третий и так бесконечно. И терпеть такое отношение не стоит никаких денег мира! Я знаю, что есть люди, которые будут радоваться этому посту, но мне все равно. Я давно хотела это показать, я приняла эту ситуацию и живу дальше. Спасибо тебе за 6 лет! И спасибо, что я стала сильнее, умнее и стала ценить себя!" – подытожила Анастасия.

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такая Анастасия Суббота?

Анастасия Суббота - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019", вебдизайнер. В 2004 году получила титул "Мини-Мисс Запорожье".
С 17 лет Анастасия Суббота работает профессиональной моделью в Азии и Европе.
В 2019 году Анастасия Суббота завоевала титул Мисс Украина - Вселенная 2019 и отправилась в Атланту бороться за звание Мисс Вселенная. Визу в США девушке удалось получить со второй попытки: в первый раз не поверили, что целью ее путешествия является участие в конкурсе. Титул Мисс Вселенная Анастасия не получила.

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