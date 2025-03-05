"Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный

Вы узнаете:
- Анастасия Суббота раскрыла неприятную правду ее личной жизни
- Модель показала, что ей пришлось пережить
Мисс Украина Вселенная 2019 Анастасия Суббота рассказала, что стала жертвой домашнего насилия. Обидчиком стал ее любимый мужчина, с которым она была в отношениях шесть лет.
На своей странице в соцсетях модель показала последствия избиений.
"Когда вы видите просто картинку, а вот результат отношений с человеком, которого ты даже любила, на которого раньше надеялась, надеялась, что все изменится, но ничего не менялось, а только становилось хуже… Алкоголь… Нервные срывы… Манипуляция тобой, твоими родными и друзьями… Буллинг и насилие… Угрозы…" – написала Суббота.
Анастасия отметила, что последние два года она находилась за границей без родных и ей было очень тяжело, но она решила, что дальше так не сможет.
"Случается еще одна неприятная "ситуация", ты берешь себя в руки, собираешь вещи и возвращаешься домой. Тогда слово "домой" для меня никогда не было таким теплым, даже когда ты едешь обратно в Украину с 2-летним ребенком под ракеты. Депрессия, которую ты никому не показываешь, даже своему ребенку, истерики, бессонница, непонимание, что делать дальше… Снова берешь себя в руки, потому что у тебя есть ребенок, о котором ты заботишься, и есть люди, которые тебя поддерживают. Дальше ты просто начинаешь жить, привыкать, что ты свободна и живешь без страха за свою жизнь и за ребенка, ты живешь в покое, в покое даже под постоянные тревоги и обстрелы… "Смешно", правда? За почти год в Украине мне не было так страшно, как моментами в эти 6 лет", - призналась модель.
Также Анастасия Суббота посоветовала другим женщинам любить себя.
"Ваше здоровье, моральное, психологическое и физическое состояние важны и ваша жизнь важна. Когда люди говорят, что они изменятся - не верьте им… Потому что ложь будет один раз, второй, третий и так бесконечно. И терпеть такое отношение не стоит никаких денег мира! Я знаю, что есть люди, которые будут радоваться этому посту, но мне все равно. Я давно хотела это показать, я приняла эту ситуацию и живу дальше. Спасибо тебе за 6 лет! И спасибо, что я стала сильнее, умнее и стала ценить себя!" – подытожила Анастасия.
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Кто такая Анастасия Суббота?
Анастасия Суббота - украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2019", вебдизайнер. В 2004 году получила титул "Мини-Мисс Запорожье".
С 17 лет Анастасия Суббота работает профессиональной моделью в Азии и Европе.
В 2019 году Анастасия Суббота завоевала титул Мисс Украина - Вселенная 2019 и отправилась в Атланту бороться за звание Мисс Вселенная. Визу в США девушке удалось получить со второй попытки: в первый раз не поверили, что целью ее путешествия является участие в конкурсе. Титул Мисс Вселенная Анастасия не получила.
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