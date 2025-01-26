С лета 2024 года артист практически не выходит из больниц.

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Василий Ливанов в реанимации - Василий Ливанов сейчас / коллаж: Главред, фото: kino-teatr.ru

Краткое содержание:

Организм Ливанова работает с большими перебоями - раз в несколько месяцев он попадает в больницу по различным причинам

Недавно артист попал в реанимацию из-за проблем с головным мозгом

Летом 2024 года у российского актера кино и дубляжа Василия Ливанова удалили тромб, в октябре он перенес инсульт. Ноябрь - анемия и язва желудка с кровотечением, позже - медикаментозная кома. Когда врачи стабилизировали состояние артиста-путиниста, тот начал требовать выписки из больницы и отправился на лечение домой.

Однако неделю назад у Ливанова обнаружили признаки устойчивой к антибиотикам бактериальной инфекции. Сейчас он в реанимации, сообщают росСМИ.

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Ослабленная многочисленными лекарственными препаратами иммунная система 89-летнего актера дала очередной сбой. В больницу он попал со слабостью, головокружением и тахикардией.

Специалисты определили, что кровообращение в головном мозге Василия Ливанова нарушено. В связи с этим он и провел несколько дней в реанимации. Сейчас его якобы перевели в обычное отделение, но подробности самочувствия актера не разглашаются.

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Кто такой Василий Ливанов? Василий Ливанов - советский и российский киноактер, режиссер кино и мультипликации, сценарист, писатель; народный артист РСФСР (1988). Получил наибольшую известность как создатель экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" режиссера Игоря Масленникова по произведениям Артура Конана Дойла, сообщает Википедия. Поддерживает войну в Украине и диктатора Путина.

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