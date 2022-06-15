48-летняя Виктория Бекхэм в костюме шпионки восхитила фанатов точеным формами

Артистка показала образ в лучших традициях Spice Girls.
48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм на своей странице в Instagram показала фотографию, которая есть в "арсенале" практический каждой девушки. Конечно же, далеко не каждая выглядит так же сногсшибательно, как "шикарная перчинка".
Артистка сделала сэлфи в туалетной комнате, воспользовавшись зеркалом в полный рост в одном из лондонских кафе. Заведение она посетила в весьма занятном наряде, который поклонники в комментариях моментально окрестили костюмом шпионки.
Бекхэм для выхода в свет выбрала цельное боди черного цвета собственного дизайна, штанины которого заканчиваются штрипками. Дополнила лаконичный образ "перчинка" черными туфлями-лодочками на тонкой шпильке.
Фанаты обсыпали фигуру 48-летней мамы четверых детей комплиментами, а также отметили, что ее наряд напоминает костюмы шпионок из кинофильмов - достаточно облегающий, чтобы подчеркнуть близкие к совершенству формы, и очень удобный, чтобы не сковывать движения.
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Ранее супруг Виктории, английский футболист Дэвид Бекхэм признался, что его раздражает в его безупречной на первый взгляд жене после 23 лет совместной жизни.
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