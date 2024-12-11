44 года разницы: дед-Петросян рассказал, почему женился на молодухе

Петросян считает, что нужно делать так, как "было у стариков".

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Евгений Петросян, Татьяна Брухунова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova/

Коротко:

Почему Петросян женился на молодухе

Как он видел свою жизнь

В террористической России не устают говорить о пятой жене путиниста-клоуна Евгения Петросяна, который в качестве очередной жены выбрал себе женщину, моложе его на 44 года.

Как пишет российский пропагандистский ресурс Стархит, Петросян пояснил свое решение банальным: "любви все возрасты покорны".

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"Любви все возрасты покорны, я ощутил это и очень признателен Господу, что он мне предоставил такую возможность. У нас полное взаимопонимание, я счастлив, что у меня такие прекрасные дети. Лучше поздно, чем никогда. Исправляю ошибки молодости. Если Господь позволит мне довести их до более-менее взрослого состояния, я буду очень рад", — говорит 79-летний пенсионер.

Петросян считает, что предыдущие четыре брака не удались из-за его зацикленности на работе.

"Я был женат на своей работе, мне даже снился репертуар. Я не придавал основополагающего значения семье. Я считал, что семья должна помогать в главном деле. Так у стариков было. Жены всегда помогали: бытовые и эмоциональные стороны должны быть на семье. А артист должен принадлежать зрителю. Я понимаю, что это искажено, но так у меня было, иначе я бы ничего не успел", — сообщает комик.

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Ранее Главред писал о том, что недавно жена престарелого Петросяна Татьяна Брухунова спросила со своих фанатов за "недостачу" лайков и непристойно обозвала их. Брухунова заявила, что ей было просто интересно, почему подписчики не реагируют на ее посты, ведь сама она ставит лайки абсолютно всем, на кого подписана.

А также Татьяна Брухунова страдает от неизлечимого заболевания, которое постоянно досаждает ей. У 35-летней Татьяны проблемы с венами на ногах.

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Отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой Супруги узаконили отношения в конце 2019 года. В 2020 году у них появился сын Ваган, в 2023 - дочь Матильда. С тех пор, как общественность узнала о романе Татьяны Брухуновой с путинистом, на ее обрушился шквал хейта, ведь все уверены — именно она разрушила 30-летний союз Петросяна и Елены Степаненко.

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