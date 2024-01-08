39-летняя участница Холостяка-12 рассекретила пол будущего ребенка

Украинская актриса и участница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей недавно поделилась с поклонниками радостной новостью - она ждет ребенка. Ранее у нее был опыт неудачной беременности.
К счастью, сейчас мама и будущий малыш чувствуют себя хорошо. Варлей с большим удовольствием делится беременными фото в своем блоге в Instagram.
Кроме того актриса раскрыла пол ребенка - совсем скоро она станет мамой девочки. Счастливая артистка опубликовала фотографию в кружевном топе и трусиках, хвастаясь круглым животиком.
Подруги во всем поддерживают Викторию. Они даже сочинили про ее дочь забавную присказку: "Держите сыночков, у Варлей будет дочка".
В комментариях поклонники отмечают, что догадывались, что у артистки появится именно девочка, ведь женская красота и утонченность звезды просто обязана иметь продолжение.
Ранее новая пассия бывшего мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, ответила на хейт за то, что крутит роман с женатым. Мужчина может все еще состоять в официальном браке со своей второй супругой - визажисткой Лилией Реус.
Также 46-летняя украинская певица Камалия показала, как празднует Крещение Господне. Артистка в купальнике нырнула в ледяную воду в проруби с головой.
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