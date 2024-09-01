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36-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" родила первенца

Анна Подгорная
1 сентября 2024, 15:39
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Мэй Уитман уже раскрыла пол и имя малыша, а также показала его первое фото.
Мэй Уитман
Мэй Уитман новости - Мэй Уитман родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mistergarf

Американская актриса сериалов, кино и дубляжа Мэй Уитман в мае шокировала новостью о том, что готовится стать матерью. 36-летняя артистка мало рассказывает про свою личную жизнь, но такой сюрприз она просто не могла скрыть.

Теперь же стало известно, что в конце августа Уитман родила сына. Мальчика назвали Майлзом в честь близкого друга актрисы и ее партнера по съемкам в сериале "Родители" Майлза Хейзера.

Мэй решила не раскрывать личность отца ее первенца, однако мужчина по всей видимости, был рядом со звездой во время родов. Первое фото малыша Майлза появилось на странице Уитман в Instagram.

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На снимке мужская рука, вероятно, папы ребенка, поддерживает его крошечную ножку. "Не хочу показаться Бибером, но я тоже только что родила - сына Майлза. С того момента, как мы услышали первый крошечный звук из его малюсенького ротика, мы были просто очарованы. Он самый добрый, ласковый, умный, забавный малыш и наш лучший друг. Мы бесконечно благодарны ему за то, что он выбрал нас своими родителями. Мы так счастливы", - подписала трогательный кадр артистка.

сын Мэй Уитман
Мэй Уитман новости - Мэй Уитман родила сына / instagram.com/mistergarf

Что такое "Отчаянные домохозяйки"?

Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории соврешила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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Ранее 68-летнего Мела Гибсона папарацци "поймали" с подругой, которая младше пяти из его девяти детей, писательницей Розалиндой Росс. Познакомилась пара 10 лет назад, когда ей было 24 года.

Также пуэрто-риканский певец Рики Мартин показал редкие фото малышей от экс-мужа. При разводе с шведско-сирийским художником Джваном Йосефом опека над их общими детьми была поровну разделена.

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