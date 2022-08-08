3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

Причем Леон спел не оригинальную версию "Воины света", а именно что недавно сочиненный украиноязычный вариант, который написал Сергей Жадан.
Трехлетний житель Ирпеня Леон Буша из Ирпеня еще раз стал звездой Сети, когда под гитарный аккомпанемент перепел военный хит группы "Ляпис Трубецкой" ‒ "Воїни світла". Такое видео выложил в Instagram его отец Александр.
Украинцы в очередной раз расхвалили маленького артиста за его патриотическое исполнение и поднятие духа слушателей.
Причем Леон спел не оригинальную версию "Воины света", а именно что недавно сочиненный украиноязычный вариант, текст сделал легенда украинской литературы Сергей Жадан с согласия автора ‒ Сергея Михалка.
Александр Буша снял ролик, сидя с сыном на диване, и подыгрывая ему на акустической гитаре. Неусидчивый мальчик пел хит сперва лежа на животе. Но потом то и дело крутился, подбирая для себя удобную позу, однако петь не переставал.
Напомним, ранее Сергей Михалок призвал белорусских военных ни в коем случае не воевать против Украины.
"Беларусы. Трусы, предатели Родины. Лукашенко сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два презерватива используют территорию Беларуси ‒ для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно в нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов, — заявил он.
Затем Михалок еще раз, в крайне яростной и ожесточенной форме, обратился к военнослужащим Беларуси.
"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор! Если бы настоящие офицеры, когда-то бывшие элитой РБ, о таком узнали, совсем скоро они [выбили, нецензурно - Главред] бы со своей территории всех русских оккупантов. Ни одна ракета не полетела бы из Беларуси, даже если для этого офицерам пришлось бы погибнуть", ‒ сказал он.
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