3-летний Леон из Ирпеня исполнил "Воїни світла" и умилил Сеть

Мальчик, Михалок / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Трехлетний житель Ирпеня Леон Буша из Ирпеня еще раз стал звездой Сети, когда под гитарный аккомпанемент перепел военный хит группы "Ляпис Трубецкой" ‒ "Воїни світла". Такое видео выложил в Instagram его отец Александр.

Украинцы в очередной раз расхвалили маленького артиста за его патриотическое исполнение и поднятие духа слушателей.

Причем Леон спел не оригинальную версию "Воины света", а именно что недавно сочиненный украиноязычный вариант, текст сделал легенда украинской литературы Сергей Жадан с согласия автора ‒ Сергея Михалка.

Александр Буша снял ролик, сидя с сыном на диване, и подыгрывая ему на акустической гитаре. Неусидчивый мальчик пел хит сперва лежа на животе. Но потом то и дело крутился, подбирая для себя удобную позу, однако петь не переставал.

Напомним, ранее Сергей Михалок призвал белорусских военных ни в коем случае не воевать против Украины.

"Беларусы. Трусы, предатели Родины. Лукашенко сдал нашу страну обезумевшему тирану Путину. Эти два презерватива используют территорию Беларуси ‒ для того, чтобы атаковать братскую Украину. Именно в нашей Беларуси едут танки, летят ракеты в сторону братского народа. Сейчас происходит еще более страшное. Сейчас хотят послать на верную смерть наших воинов, — заявил он.

Затем Михалок еще раз, в крайне яростной и ожесточенной форме, обратился к военнослужащим Беларуси.

"Какие из вас защитники родины? Ракетами стрелять по соседям, чтобы Путин погладил Лукашенко по усам – это защита?! Это позор! Если бы настоящие офицеры, когда-то бывшие элитой РБ, о таком узнали, совсем скоро они [выбили, нецензурно - Главред] бы со своей территории всех русских оккупантов. Ни одна ракета не полетела бы из Беларуси, даже если для этого офицерам пришлось бы погибнуть", ‒ сказал он.