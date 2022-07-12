Ляпис Трубецкой перепел культовую песню "Воины света" на украинском языке

Ляпис Трубецкой перепел "Воинов света" / ua.news

Украинский певец белорусского происхождения Сергей Михалок и белорусская группа "Ляпис Трубецкой" сегодня на своем YouTube-канале "Ляпис 98" презентовали клип на песню "Воины света", которую спели на украинском языке.

Перевел песню с русского на украинский язык украинский поэт, писатель и волонтер Сергей Жадан.

Известно о том, что съемки клипа проходили в Таллине, Михалок снимался в ролике вместе со своей семьей.

"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом", – анонсировал новую версию знаменитой песни музыкант.

Отметим, песня "Воины света" в 2014 году стала неофициальным гимном Революции достоинства.

"Воины света" на русском языке входит в альбом Матрешка (2014). На эту песню создано два клипа. Первый, неофициальный, вышел 1 марта 2014 года. В нем использованы кадры из Евромайдана и Революции достоинства. Он набрал 34 млн просмотров. Через несколько дней Ляпис Трубецкой выпустил официальный клип, набравший полмиллиона просмотров.

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