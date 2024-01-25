20-летняя дочь Елены Кравец показала романтику с "любовью всей ее жизни"

Мария Кравец засветила бойфренда, в которого влюблена по уши, и не скрывает этого.

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Мария Кравец показала своего бойфренда в День его рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

Частная жизнь детей знаменитостей интересует общественность еще больше, чем личное самих звезд, поэтому 20-летняя Мария Кравец, дочь украинской актрисы и ведущей Елены Кравец, о том, что происходит на е любовном фронте, предпочитает помалкивать.

Однако сегодня она сделала исключение, ведь именно в этот день ее возлюбленный по имени Ростислав отмечает День рождения. Для девушки это оказалось не меньшим праздником, чем для ее бойфренда, и она решила опубликовать несколько фото и видео с ним в своем блоге в Instagram.

Маша показала поцелуи и объятия с избранником, фрагменты счастливых моментов, которые они провели вместе. Кадры она отредактировала с черно-белым фильтром.

видео дня

Кроме снимков Кравец оставила для Ростислава нежное послание - короткое, но искреннее. "С днем рождения, любовь всей моей жизни. Ты все, что мне когда-нибудь было нужно. Люблю тебя", - пишет девушка.

Мария Кравец показала своего бойфренда в День его рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

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