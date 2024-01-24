"Очень скучаю по легкости": певец-воин Козловский рассказал про службу в ВСУ

Виталий Козловский поделился размышлениями про 700 дней полномасштабной войны.

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Виталий Козловский рассказал про службу и анонсировал новую песню / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский получил повестку и приступил к службе в Нацгвардии. В октябре его перевели в ВСУ, и с тех пор артист реже появляется в информационном пространстве. Еще меньше он рассказывает про свою жизнь сейчас.

Исключение он сделал в честь 700-го дня полномасштабной войны в Украине. Козловский решил подвести итоги этого огромного срока, который навсегда изменил жизни всех украинцев, и его в том числе.

"700 день ада в нашей стране. Мечта о победе остается мечтой. Вера теплится, надежа не умерла, любовь к родине и Людям, которые делают добро, растет. Спасибо всем совестным! Очень скучаю по легкости...", - написал воин в Instagram, и опубликовал свое свежее фото.

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Примечательно, что творчество артист не оставляет даже во время службы, хоть и отмечает, что совмещать это крайне сложно. Однако попыток Козловский не оставляет: "И хоть сейчас практически невозможно объединить творчество с настоящим, вопреки всем перипетиям скоро увидит мир отображение моих мыслей". Таким образом певец намекнул на выход новой песни.

Виталий Козловский рассказал про службу и анонсировал новую песню / instagram.com/vkozlovsky_music

Ранее Виталий Козловский прокомментировал конфликт со своим бывшим продюсером Игорем Кондратюком, который в счет долгов артиста отбирает у него большую часть его военной зарплаты.

Певец предложил Игорю Кондратюку мировое соглашение - встретиться лично и обсудить смягчение условий выплат в период его срочной службы. На это Козловский получил жесткий отказ от продюсера в ругательной форме.

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