16-летний сын Макконахи стал настоящим красавчиком и строит карьеру в кино

Леви Алвес Макконахи уже получил свою первую большую роль, чем очень порадовал отца.

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Мэттью Макконахи дети - как выглядит старший сын Мэттью Макконахи Леви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/levimcconaughey

Американский актер Мэттью Макконахи - отец троих детей. Вместе с бразильской моделью Камилой Алвес он воспитывает сына Леви (родился 7 июля 2008 года), дочь Виду (родилась 3 января 2010 года) и сына Ливингстона (родился 28 декабря 2012 года).

На днях стало известно, что Леви, первенец Макконахи и Алвес, принял решение пойти по стопам отца, и начинает собственную актерскую карьеру. Очень скоро 16-летний парень появится на экранах в фильме "Путь мальчика-воина" (Way of the Warrior Kid), где его коллегой станет известный актер Крис Пратт.

Об этом сообщает издание People. Также они опубликовали серию снимков со съемочной площадки будущего фильма с Леви Алвес Макконахи.

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В кадр попал начинающий актер и его звездный отец. Макконахи-старший поддерживает стремление сына построить карьеру в кино, в связи с чем и приехал на площадку к парню. Стоит отметить, что Леви растет очень привлекательным юнцом - он взял от своих родителей лучшие черты.

Matthew McConaughey's Son Levi, 16, to Make Acting Debut in Way of the Warrior Kid Alongside Chris Pratt https://t.co/go0uOdg9o3 — People (@people) September 4, 2024

Кто такой Мэттью Макконахи Мэттью Макконахи - американский актёр и продюсер. По данным Википедии, поначалу зарекомендовав себя как актёр, в основном, комедийного амплуа, во втором десятилетии XXI века Макконахи перешёл к крупным драматическим ролям, удостоившись ряда наград и положительных отзывов от кинопрессы за картины "Линкольн для адвоката", "Мад", "Киллер Джо", "Супер Майк", "Интерстеллар" и "Джентльмены".

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