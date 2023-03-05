15-летняя дочь Евгения Кошевого лишилась белокурых локонов

Варвара Кошевая показала удивительное преображение, которым шокировала поклонников.

Варвара, старшая дочь Евгения Кошевого, сменила имидж / instagram.com/evgenii.koshevoi

Старшая дочь украинского актера, шоумена и комика Евгения Кошевого Варвара Кошевая обладает редкой естественной красотой. С каждым годом она превращается в более привлекательную девушку.

Сейчас Варваре 15 лет, и она только начинает экспериментировать с внешностью, благо, природные данные позволяют. Так недавно она шокировала поклонников кардинальными переменами.

Вероятно, Кошевой захотелось в жизни кардинальных перемен, ведь свои от природы белокурые волосы она выкрасила в темно-каштановый, с шоколадным отливом. Сэлфи в новом образе она поделилась на своей странице в Instagram.

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Стоит отметить, что красота девушки при этом ничуть не померкла, на снимке она выглядит очень довольной результатом. Однако темное окрашивание прибавило старшей дочери Кошевого сразу несколько лет.

Впрочем, желание выглядеть старше в подростковом возрасте вполне естественно для юных леди, и похоже, что Варвара - не исключение.

Варвара, старшая дочь Евгения Кошевого, сменила имидж / instagram.com/kosshevayaa

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