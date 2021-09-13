Звезды Квартала снова феерически исполнили гимн Украины

Марта Адамчук, Вера Кевелия, Элина Мбани и Лалико / instagram.com/marta_adamchuk/

Звезды Квартала Вера Кекелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лалико снова поразили украинцев шикарными исполнением гимна перед спортивными мероприятиями.

Певицы вышли на сцену, чтобы повторить невероятное исполнение на 30-летие Национального Олимпийского комитета.

"Гимн Украины. Мы счастливы с девочками из Женского квартала опять исполнять Гимн Украины на таком знаковом событии!30-летие Национального Олимпийского Комитета. Всегда, всегда чувствую сильный трепет, исполняя это произведение. Спасибо", - пишет Марта Адамчук.

Раньше всех видео опубликовала Марта Адамчук, которая к сказанному подругой прибавила желтое и синее сердечка-эмоджи.

"Класс!", "Гарно", "До мурашок", "Як на мене, це найкраще виконання нашого гімну яке я тільки чула!!!! Браво!!!!! Мурахи по шкірі досі", - пишут им в комментариях.

Это не первый раз, когда девушки произвели такой фурор - на матче Украина-Кипт 7 июня звезды Квартала трогательно спели гимн Украины и видео и их песней стало самым популярными в Украине на несколько дней.