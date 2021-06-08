Звезды Квартала поразили исполнением гимна Украины на футбольном матче Кипр-Украина

Вера Кевелия, Марта Адамчук, Элина Мбани и Лали / Фото - instagram.com/uafukraine/

Артистки из Женского кваратала поразили своим исполнением украинского гимна на футбольним матче Украина-Кипр вечером 7 июня.

Как сообщила Вера Кекелия в своем Instagram, они еще не знают, совпадение это, или нет, что гимн пели вчетвером, и Украина забила 4 гола.

"Победа. Нас вчера было четверо на сцене и игра Украина-Кипр закончилась со счетом 4: 0. Или просто совпадение, действительно ли мы вчера принесли нашей команде характер. Гимн в нашем исполнении назвали наиболее чувственным и трогательным! Все же надеюсь, что мы вчера добавили женской силы на мужском поле;) Спасибо, девушки, спасибо, Женский квартал", - говорит девушка.

Видео их пения она опубликовала в своем Instagram, и ролик сразу вызвал резонанс в соцсетях - пока сам матч недоступен онлайн в свободном доступе, многие посмотрели выступление певиц.Читайте такжеСборная Украины разгромила Кипр перед Евро-2020

Девушкам посыпались щедрые комментарии и комплименты их навыкам пения.

"Веруня, как же волнительно и аж до мурашек", "Идеальный строй!!!", "Волшебно", "Как же красиво гармонически", "Слушаю, и плачу", "Верын тембр конечно слышно в любом количестве голосов", "Идеально", "Аж прослезилась. Вы такие молодцы", - пишут в комментариях.

Напомним, что новые выступления команды Женского квартала выходят на ТВ.

На 1+1 новые выпуски показывают по субботам в 22-15. Смотреть онлайн все выпуски Женского квартала можно на сайте 1plus 1 video.