Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

Легендарный британский актер и рыцарь-бакалавр, сэр Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля по пьесе Шекспира и был срочно госпитализирован.

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Маккелен пострадал по время спектакля по пьесе Шекспира / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный британский актер (звезда франшиз "Властелин колец" и Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля и был госпитализирован. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Как отмечается, инцидент произошел в лондонском театре имени Ноэля Кауэрда во время вечернего спектакля "Короли - игроки" по классической пьесе Уильяма Шекспира "Генрих IV".

85-летний Маккеллен, который играл одну из главных ролей ‒ рыцаря Джона Фальстафа ‒ во время сцены поединка на мечах упал с авансцены и закричал от боли. Артиста срочно доставили в больницу, а спектакль пришлось отменить.

Впоследствии представитель театра подтвердил, что и следующий спектакль также отменен, "чтобы Иен мог отдохнуть".

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Сейчас же Маккеллен находится "в хорошем настроении" и ожидает "быстрого и полного выздоровления".

Ожидается, что он уже в среду, 18 июня, появится на сцене театре имени Ноэля Кауэрда в утреннем спектакле.

Что за фильмы о "Людях-Икс"? "Люди Икс" (англ. X-Men film series) - серия супергеройских фильмов о людях, обладающих невероятными силами, основанная на одноимённых комиксах компании Marvel Comics. Иен Маккеллен играл в большинстве из них одну из главных ролей - мутанта-антагониста Магнето, сообщает "Википедия".

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