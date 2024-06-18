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Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

Дмитрий Видоменко
18 июня 2024, 19:48
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Легендарный британский актер и рыцарь-бакалавр, сэр Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля по пьесе Шекспира и был срочно госпитализирован.
Маккелен, театры
Маккелен пострадал по время спектакля по пьесе Шекспира / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный британский актер (звезда франшиз "Властелин колец" и Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля и был госпитализирован. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Как отмечается, инцидент произошел в лондонском театре имени Ноэля Кауэрда во время вечернего спектакля "Короли - игроки" по классической пьесе Уильяма Шекспира "Генрих IV".

85-летний Маккеллен, который играл одну из главных ролей ‒ рыцаря Джона Фальстафа ‒ во время сцены поединка на мечах упал с авансцены и закричал от боли. Артиста срочно доставили в больницу, а спектакль пришлось отменить.

Впоследствии представитель театра подтвердил, что и следующий спектакль также отменен, "чтобы Иен мог отдохнуть".

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Сейчас же Маккеллен находится "в хорошем настроении" и ожидает "быстрого и полного выздоровления".

Ожидается, что он уже в среду, 18 июня, появится на сцене театре имени Ноэля Кауэрда в утреннем спектакле.

Что за фильмы о "Людях-Икс"?

"Люди Икс" (англ. X-Men film series) - серия супергеройских фильмов о людях, обладающих невероятными силами, основанная на одноимённых комиксах компании Marvel Comics. Иен Маккеллен играл в большинстве из них одну из главных ролей - мутанта-антагониста Магнето, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось, что дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Незадолго до нее умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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