Звезду "Людей-Икс" увезли в больницу после инцидента в театре: что произошло

Легендарный британский актер (звезда франшиз "Властелин колец" и Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля и был госпитализирован. Об этом сообщает британское издание The Guardian. Как отмечается, инцидент произошел в лондонском театре имени Ноэля Кауэрда во время вечернего спектакля "Короли - игроки" по классической пьесе Уильяма Шекспира "Генрих IV".
85-летний Маккеллен, который играл одну из главных ролей ‒ рыцаря Джона Фальстафа ‒ во время сцены поединка на мечах упал с авансцены и закричал от боли. Артиста срочно доставили в больницу, а спектакль пришлось отменить.
Впоследствии представитель театра подтвердил, что и следующий спектакль также отменен, "чтобы Иен мог отдохнуть".
Сейчас же Маккеллен находится "в хорошем настроении" и ожидает "быстрого и полного выздоровления".
Ожидается, что он уже в среду, 18 июня, появится на сцене театре имени Ноэля Кауэрда в утреннем спектакле.
Что за фильмы о "Людях-Икс"?
"Люди Икс" (англ. X-Men film series) - серия супергеройских фильмов о людях, обладающих невероятными силами, основанная на одноимённых комиксах компании Marvel Comics. Иен Маккеллен играл в большинстве из них одну из главных ролей - мутанта-антагониста Магнето, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее сообщалось, что дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".
Незадолго до нее умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).
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