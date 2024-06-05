Популярный украинский актер перенес операцию - фото из палаты

Звезда сериала "Моя улюблена Страшко" попал в больницу и напугал жену.

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Артур Логай новости - Артур Логай лег в больницу на операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Украинский актер Артур Логай второй раз за полтора месяца оказался в больнице. Об этом артист самостоятельно сообщил в своем блоге в Instagram.

Он опубликовал фотографию из больничной палаты с подписью: "Угадываем название учреждения по цвету стен. И не только". Вероятно, там актера готовили к хирургическому вмешательству.

Позже Логай опубликовал фрагмент разговора с женой, из которого стало понятно, что ему провели операцию - вырезали что-то, что артист решил сфотографировать для возлюбленной. Она такого жеста явно не оценила.

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Жена актера отметила, что вместо неприятных натуралистичных снимков, Логай мог бы прислать ей фотографии интимного характера. В ответ он поделился с супругой шуточным кадром.

Артур Логай новости - Артур Логай лег в больницу на операцию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/logai.arthur

Кто такой Артур Логай? Артур Логай - украинский актер театра, кино и телевидения, певец. Принимал участие в проектах "Х-фактор-5" (10-е место) и "Танцы со звездами-8" (победа). Наиболее известен ролями в сериалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" и пр.

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