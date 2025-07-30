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Звезда Женского Квартала жестко "разнесла" украинскую актрису из-за Леси Никитюк

Анна Подгорная
30 июля 2025, 02:05
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Ирина Сопонару не сдержала эмоций.
Дарья Петрожицкая, Леся Никитюк, Ирина Сопонару
Ирина Сопонару заступилась за Лесю Никитюк после критики ее актерства / коллаж: Главред, фото: instagram.com/petrozhitskaya, instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая в недавнем интервью выразила возмущение тем фактом, что продюсеры для сериалов и кино стали чаще выбирать непрофессиональных актеров с медийной узнаваемостью, а не профессионалов. В качестве примера она привела роль ведущей Леси Никитюк в фильме "Песики", премьера которого состоялась в феврале. Дескать Леся справилась настолько хорошо, насколько могла, но за профессиональных актеров Дарье все же обидно.

"Ты можешь быть не суперталантливым и непрофессиональным, а ты снимаешься. А некоторые актеры сидят по театрам и не снимаются, потому что они не интересны и не медийные. Леся умница, молодец, она это сделала. Мне очень понравилось, но такая тенденция. Хочется больше, чтобы актеры снимались, потому что мы на это учились", - заявила Петрожицкая.

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В ответ на это Леся Никитюк в своем блоге ответила актрисе - сообщила, что больше не будет сниматься, раз ее это так сильно беспокоит. В шутку ведущая добавила, что уйдет из кинематографа в музыку.

Леся Никитюк ответила Дарье Петрожицкой
Леся Никитюк ответила Дарье Петрожицкой / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская актриса, комик и участница Женского Квартала Ирина Сопонару не смогла пройти мимо этой ситуации. Она раскритиковала в позицию Дарьи Петрожицкой. По мнению артистки самое главное в творчестве - реакция зрителя, а не диплом.

"Я не хочу никого обидеть, но…" - эта фраза не отменяет обиды. Когда критикуешь коллег за отсутствие диплома, помни: зрителю не важно, где ты учился. Ему важно, настоящий ли ты в кадре. Леся Никитюк в "Песиках" была живой, искренней и любимой. Это не про диплом. Это про талант и отдачу. Актер - это не только профессия. Это еще и уважение к другим актерам. "Мир, сестринство и талант прежде всего", - написала на своей странице в Instagram Сопонару.

Ирина Сопонару о Дарье Петрожицкой
Ирина Сопонару заступилась за Лесю Никитюк после критики ее актерства / instagram.com/irinasoponaru

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О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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