Ирина Билык на даче у Павла Зиброва расправилась с бывшими

Жена Зиброва осталась под большим впечатлением после дня, проведенного с Билык.

https://stars.glavred.info/irina-bilyk-na-dache-u-pavla-zibrova-raspravilas-s-byvshimi-10685294.html Ссылка скопирована

Ирина Билык новости - певица отдохнула с Павлом Зибровым и его семьей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna, instagram.com/pavlo_zibrov

Кратко:

Павел Зибров с семьей и Ирина Билык вместе отдохнули за городом

Кадры памятного вечера появились в социальных сетях

Украинская певица Ирина Билык провела уик-энд с Павлом Зибровым и его семьей. На загородной даче под Киевом артисты собрались приятно провести время, отдохнуть, пожарить шашлык.

Зибров в своем блоге в Instagram показал, как идет к мангалу с подругой с шампурами в руках. "Мы с Ирочкой Билык идем жарить шашлык. Мы наконец-то отдыхаем. Без концертов, без гламура, без макияжа. Натурель! Будут у нас курица, ребрышки и шашлык", - поделились звезды на отдыхе.

видео дня

Билык также пошутила в своем фирменном стиле - сообщила, что на огне оказались и несколько ее прежних любовников.

Расслабленную атмосферу дома у Зибровых и искрометный юмор Ирины высоко оценили в комментариях поклонники. Даже жена Павла Николаевича Марина не смогла скрыть восторга от долгожданной дружеской встречи. "Какие воспоминания были вчера, как мы были счастливы, без войны, без тревог, шахедов и ракет! Все еще будет, уверена! Вчера мы вместе провели один из лучших дней такого короткого лета!" - написала она.

Ирина Билык новости - певица отдохнула с Павлом Зибровым и его семьей / instagram.com/pavlo_zibrov

Ирина Билык новости - певица отдохнула с Павлом Зибровым и его семьей / instagram.com/pavlo_zibrov

Ирина Билык новости - певица отдохнула с Павлом Зибровым и его семьей / instagram.com/pavlo_zibrov

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинский музыкальный продюсер и исполнитель Потап возвращается в Украину. В недавнем комментарии он сообщил точную дату, и где его можно будет повстречать.

Также звезда "Поймать Кайдаша", актер Виктор Жданов, впервые признался в зависимости. Он долго не мог рассказать о своей проблеме семье, однако именно жена помогла артисту избавиться от нее.

Читайте также:

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред