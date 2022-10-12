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Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко беременна первенцем

12 октября 2022, 15:08

"Пенни" ожидает пополнение в первых месяцах 2023 года.

Кейли Куоко
Кейли Куоко беременна первенцем / instagram.com/kaleycuoco, imdb.com

Американская актриса, звезда сериалов Теория большого взрыва и Зачарованные, Кейли Куоко объявила о своей беременности на своей странице в Instagram.

36-летняя Кейли ждет первенца от своего бойфренда, 40-летнего актера Тома Пелфри. Дня них обоих это - первый ребенок.

В мае 2022 года актеры подтвердили свои романтические отношения, а уже в октябре объявили о том, что ожидают появления ребенка в 2023 году. На своей странице в Instagram Куоко выложила счастливые кадры - тесты не беременность, парные кружки для будущих мамы и папы, и торт с розовой начинкой, с помощью которого они узнали, что ждут девочку.

"Малышка Пелфри родится в 2023 году! Мы благословлены свыше и на седьмом небе от счастья… Я люблю тебя, Том Пелфри", - подписала снимки Куоко.

Ранее стало известно, как на слухи о романе между голливудским актером Брэдом Питтом и американской моделью Эмили Ратаковски отреагировала Анджелина Джоли, его бывшая жена.

В откровенном интервью Тоня Матвиенко рассказала об изменах и интиме, который она практикует с Арсеном Мирзояном, когда они не могут находиться рядом.

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