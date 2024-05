Звезда "Сверхъестественного" приехал в Киев и порадовал фанатов душевными фото

Американский актер Миша Коллинз (звезда сериала "Сверхъестественное") уже второй раз за время полномасштабной войны в Украине приехал в Киев.

https://stars.glavred.info/zvezda-sverhestestvennogo-priehal-v-kiev-i-poradoval-fanatov-dushevnymi-foto-10566827.html Ссылка скопирована

Миша Коллинз второй раз приехал в Киев/ коллаж Главред, фото Instagram

49-летний известный голливудский актер Миша Коллинз, который известен по ролями в сериалах "Сверхъестественное" и "Рыцари Готэма", снова приехал в Киев. Фото со столичного ж/д вокзала актер выложил на своей на странице в Instagram.

"Сегодня утром прибыл на Киевский вокзал с помощником", — подписал cнимок артист.

Потому актер немного прогулялся по центру Киева ‒ и, в частности, сфотографировался на Софиевской площади на фоне разбитой техники.

видео дня

"Я вернулся в Киев, Украина", ‒ подписал фото Коллинз.

К слову, что ровно год назад Миша Коллинз впервые побывал в Украине. Тогда актер встретился с ррезидентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, артист стал амбассадором благотворительной платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

Тогда кроме Киева артист также побывал в Черниговской области, где ознакомится с работой украинских саперов.

Кто такой Миша Коллинз? Дмитрий "Миша" Коллинз (англ. Dmitri "Misha" Collins; род. 20 августа 1974, Бостон, Массачусетс) — американский актер и режиссер, наиболее известный благодаря роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное", сообщает "Википедия".

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Guns N' Roses вместе с The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред