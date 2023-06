Легендарная группа Guns N' Roses поддержала Украину и посвятила украинцам песню

Легендарная американская рок-группа Guns N' Roses 3 июня дала концерт в столице Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Guns N' Roses поддержали Украину на концерте в ОАЭ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Легендарная американская группа Guns N' Roses дала концерт в столице Объединенных Арабских Эмиратов – городе Абу-Даби. Как сообщили представители "Украинской общины ОАЭ" в сети Facebook, выступление музыканты начали со своей легендарной песни Civil war, посвященной Украине и украинцам.

"Ночью в Абу-Даби легендарные Guns N' Roses начали свой мировой тур солдаутом и с песней, посвященной народу Украины. Спасибо за поддержку, легенды!", – говорится в посте.

К слову, данная композиция была написана вокалистом Guns N' Roses Экслом Роузом, гитаристом Слэшем (Сол Хадсон) и бас-гитаристом Даффом Маккаганом. Трек впервые был опубликован еще в 1990 году на сборнике Nobody's Child: Romanian Angel Appeal.

На видео записях концерта было четко видно, как на огромном экране за спиной музыкантов появляются кадры войны в Украине, которую развязала Россия.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Guns N' Roses вместе с The Rolling Stones публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

"Роллинги" во время исполнения своего хита Gimme Shelter в лондонском Гайд-парке показали на большом экране кадры взрывов и разрушений, которые совершили русские оккупанты на территории Украины. Впоследствии на экране за спиной взвился большой украинский флаг. Причем зрители очень хорошо отреагировали на символический жест рок-музыкантов.

А Guns N' Roses на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне организаторы украсили сцену украинской символикой – на сцене были наши флаги, а зал и сцена регулярно подсвечивались желто-голубыми цветами.

