Звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване

Анна Кошмал примерила стильный образ "под шанель" / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал сделала новогоднее фото в стильном соблазнительном образе.

Так актриса решила подвести итоги уходящего года и поздравить фанатов с праздником, лежа на роскошном диване с голубой шелковой обивкой.

Манящую позу Кошмал дополнила стильным костюмом "под шанель" розового цвета с принтом гусиная лапка - укороченный пиджак, из-под которого виднеется крепкий пресс артистки, и мини-юбка с высоким разрезом, скрепленная ярким украшением.

В руках актриса держит елочную игрушку, похожую на диско-шар.

Анна Кошмал решила завершить 2021 год, и вступить в Новый с такими словами: "С каждым годом все больше чувствую как всё стремительно меняется, осознаю все усвоенные уроки, прорывы, победы над собой… а главное ни о чем не жалею, никогда) с доверием и благодарностью иду в новую неизвестность! Пусть 2022 принесёт вам любовь, здоровье и изобилие в ваши семьи! С Новым Годом! Ура!"

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Анна Кошмал в обольстительном наряде поздравила фанатов с Новым годом / instagram.com/smorkovkina

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