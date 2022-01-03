Звезда Сватов Анна Кошмал в откровенном костюме поздравила фанатов, лежа на диване

Актриса в манящей позе подвела итоги года.
Звезда Сватов и Папика-2 актриса Анна Кошмал сделала новогоднее фото в стильном соблазнительном образе.
Так актриса решила подвести итоги уходящего года и поздравить фанатов с праздником, лежа на роскошном диване с голубой шелковой обивкой.
Манящую позу Кошмал дополнила стильным костюмом "под шанель" розового цвета с принтом гусиная лапка - укороченный пиджак, из-под которого виднеется крепкий пресс артистки, и мини-юбка с высоким разрезом, скрепленная ярким украшением.
В руках актриса держит елочную игрушку, похожую на диско-шар.
Анна Кошмал решила завершить 2021 год, и вступить в Новый с такими словами: "С каждым годом все больше чувствую как всё стремительно меняется, осознаю все усвоенные уроки, прорывы, победы над собой… а главное ни о чем не жалею, никогда) с доверием и благодарностью иду в новую неизвестность! Пусть 2022 принесёт вам любовь, здоровье и изобилие в ваши семьи! С Новым Годом! Ура!"
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Ранее Анна Седокова в образе знойной секси-Снегурочки поздравила поклонников с Новым годом.
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