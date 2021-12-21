Звезда Сватов Анна Кошмал в соблазнительном наряде зачаровала поклонников глубиной декольте

Анна Кошмал может быть соблазнительной в абсолютно любом образе / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика 2 актриса Анна Кошмал показала, как отмечала День святого Николая, который состоялся в воскресенье, 19 декабря.

Артистка выложила фото из кафе, в котором, судя по предновогоднему антуражу, отмечала праздник с близкими.

Для небольшого торжества Кошмал выбрала простой, но от этого не менее привлекательный наряд: кофту с глубоким фантазийным вырезом, простое золотое украшение, сдержанный макияж и прическа.

Актриса позирует за столом, подперев одну щеку рукой, она слегка улыбается, что придает снимку нотку загадочности и задумчивости.

В качестве подписи к фото Анна Кошмал добавила поздравление с Днем святого Николая для фанатов: "Друзья, всех с чудесным семейным праздником! И пусть в вашей жизни никогда не исчезают сказка и волшебство!"

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Анна Кошмал в привлекательном предпраздничном наряде / instagram.com/smorkovkina

Поклонники в комментариях благодарили артистку за поздравление, также желали ей всего наилучшего в праздничный день, и сделали девушке массу комплиментов:

"Что за богиня!"

"Какая же ты милая, Аня❤️"

"Ай какая красотка. Прям не налюбоваться!"

"Красоты много не бывает!!! Ты прекрасна !!!"

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