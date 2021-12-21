Звезда Сватов Анна Кошмал в соблазнительном наряде зачаровала поклонников глубиной декольте

Артистка умело сочетает строгость образа с манящей харизмой.
Звезда Сватов и Папика 2 актриса Анна Кошмал показала, как отмечала День святого Николая, который состоялся в воскресенье, 19 декабря.
Артистка выложила фото из кафе, в котором, судя по предновогоднему антуражу, отмечала праздник с близкими.
Для небольшого торжества Кошмал выбрала простой, но от этого не менее привлекательный наряд: кофту с глубоким фантазийным вырезом, простое золотое украшение, сдержанный макияж и прическа.
Актриса позирует за столом, подперев одну щеку рукой, она слегка улыбается, что придает снимку нотку загадочности и задумчивости.
В качестве подписи к фото Анна Кошмал добавила поздравление с Днем святого Николая для фанатов: "Друзья, всех с чудесным семейным праздником! И пусть в вашей жизни никогда не исчезают сказка и волшебство!"
Поклонники в комментариях благодарили артистку за поздравление, также желали ей всего наилучшего в праздничный день, и сделали девушке массу комплиментов:
"Что за богиня!"
"Какая же ты милая, Аня❤️"
"Ай какая красотка. Прям не налюбоваться!"
"Красоты много не бывает!!! Ты прекрасна !!!"
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