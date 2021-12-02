Как Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка

Анне Кошмал к лицу образ роковой женщины.
Звезда Сватов и Папика 2 актриса Анна Кошмал привела фанатов в восторг новым концертным образом.
В сценическом костюме для спектакля Сильные слабые женщины Кошмал невольно повторила образ Джессики Рэббит - сексуальной красотки из культового кинофильма Кто подставил Кролика Роджера.
С той лишь разницей, что на артистке, в отличие от мультяшки, было не красное платье, а ярко-салатовое.
В остальном Кошмал может смело посоревноваться с роковой красоткой и в изяществе фигуры, и в обольстительности образа.
Впрочем, даже не голливудская укладка, и не платье с умопомрачительным вырезом до пупка делают актрису на фото такой привлекательной. Улыбка Кошмал - зрелище само по себе весьма соблазнительное.
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