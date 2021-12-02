Как Джессика Рэббит: звезда Сватов показала шикарную фигуру в платье с вырезом до пупка

Анна Кошмал показала обольстительный сценический образ / instagram.com/smorkovkina

Звезда Сватов и Папика 2 актриса Анна Кошмал привела фанатов в восторг новым концертным образом.

В сценическом костюме для спектакля Сильные слабые женщины Кошмал невольно повторила образ Джессики Рэббит - сексуальной красотки из культового кинофильма Кто подставил Кролика Роджера.

С той лишь разницей, что на артистке, в отличие от мультяшки, было не красное платье, а ярко-салатовое.

В остальном Кошмал может смело посоревноваться с роковой красоткой и в изяществе фигуры, и в обольстительности образа.

Впрочем, даже не голливудская укладка, и не платье с умопомрачительным вырезом до пупка делают актрису на фото такой привлекательной. Улыбка Кошмал - зрелище само по себе весьма соблазнительное.

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Анна Кошмал в образи украинской Джессики Рэббит / instagram.com/smorkovkina

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