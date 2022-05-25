Звезда Стражей Галактики и старшая дочь Шварценеггера снова стали родителями

Стало известно, как зовут новую внучку Железного Арни.
Голливудский актер, известный благодаря фильмам Стражи Галактики и Мир Юрского периода, Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер объявили о появлении на свет их второго ребенка.
В августе 2020 года Кэтрин уже подарила Пратту дочь - Лайлу Марию. У актера также есть сын от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис Джек (2012 г.р.).
21 мая на странице Криса в Instagram появилось сообщение, что его с Кэтрин семья стала на одного человека больше - на свет появилась девочка, которую назвали Элоиз Кристина.
"Мы очень рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоиз Кристины Шварценеггер Пратт. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Мы чувствуем себя запредельно благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис", - написал актер.
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Ранее во второй раз отцом стал 31-летний британский певец и музыкант Эд Ширан - в его семье также появилась еще одна девочка.
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