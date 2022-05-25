Звезда Стражей Галактики и старшая дочь Шварценеггера снова стали родителями

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер стали родителями во второй раз / instagram.com/prattprattpratt

Голливудский актер, известный благодаря фильмам Стражи Галактики и Мир Юрского периода, Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера, писательница Кэтрин Шварценеггер объявили о появлении на свет их второго ребенка.

В августе 2020 года Кэтрин уже подарила Пратту дочь - Лайлу Марию. У актера также есть сын от предыдущего брака с актрисой Анной Фэрис Джек (2012 г.р.).

21 мая на странице Криса в Instagram появилось сообщение, что его с Кэтрин семья стала на одного человека больше - на свет появилась девочка, которую назвали Элоиз Кристина.

"Мы очень рады объявить о рождении нашей второй дочери, Элоиз Кристины Шварценеггер Пратт. Мама и малышка чувствуют себя хорошо. Мы чувствуем себя запредельно благословенными и благодарными. С любовью, Кэтрин и Крис", - написал актер.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер назвали вторую дочь Элоиз Кристина / instagram.com/prattprattpratt

Читайте такжеИванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше

Ранее во второй раз отцом стал 31-летний британский певец и музыкант Эд Ширан - в его семье также появилась еще одна девочка.

Другие новости: