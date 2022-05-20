Эд Ширан снова стал отцом - его школьная подруга родила ему второго ребенка

Ед Ширан стал отцом во второй раз / instagram.com/teddysphotos

31-летний британский певец и музыкант Эд Ширан сообщил новость, которая шокировала даже его самых преданных фанатов - артист стал папой во второй раз. Каким-то чудом ему удалось скрыть, что в его семье ожидается пополнение, на протяжении всего срока беременности супруги.

Эд Ширан женат на своей школьной подруге - бывшей хоккеистке Черри Сиборн. В августе 2020 года на свет появился их первенец - девочка по имени Лайра Антарктика.

19 мая на официальной странице музыканта в Instagram появилось сообщение о том, что их семья стала больше на одного человека - Сиборн родила еще одну девочку, имя которой пока не раскрывают.

"Хочу сообщить вам всем, что у нас родилась еще одна прекрасная девочка. Мы оба уже так влюблены в нее, и счастливы стать семьей из 4 человек", - рассказал Ширан.

Приятную новость Ширан проиллюстрировал фотографией вязанного пледа в кофейных тонах с парой белоснежных детских носочков на нем. Аналогичное фото, но с пледом в синих, зеленых и коричневых цветах появилось в социальных сетях певца, когда родилась Лайра Антарктика.

Ед Ширан стал отцом во второй раз / instagram.com/teddysphotos

Читайте такжеВакарчук станет отцом во второй раз - СМИ

Ранее стало известно, что американская певица барбадосского происхождения Рианна родила первенца в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Другие новости: