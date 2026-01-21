"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

50-летний артист рассказал, что во время полномасштабного вторжения его останавливали представители полиции и ТЦК.

https://stars.glavred.info/zvezda-skazhenogo-vesillya-rasskazal-pochemu-ne-mobilizovalsya-v-vsu-10734107.html Ссылка скопирована

Назар Заднепровский вынужден колоть себе инсулин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nazarzadneprovskii

Кратко:

Назар Заднепровский вынужден колоть себе инсулин

В 2017 году его вызвали в военкомат на прохождение комиссии

Украинский актер театра, кино и дубляжа Назар Заднепровский ("Скажене весілля", "Слуга народа") заявил, что не был мобилизован в армию из-за болезни.

В интервью "Суспільне Культура" 50-летний артист рассказал, что во время полномасштабного вторжения его останавливали представители полиции и ТЦК и СП, однако он признан негодным к службе из-за сахарного диабета.

видео дня

Актер говорит, что с момента, когда его жизнь спасали в военном госпитале, прошло уже 20 лет. Все это время он вынужден колоть себе инсулин. Несмотря на то, что Заднепровский уже был негодным к военной службе, в 2017 году его вызвали в военкомат на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Меня вызывают туда в этот военкомат мой, где Суворовское училище бывшее, сейчас Богуна, и говорят проходить комиссию. Я говорю: "Да вы же меня уже списали, у меня сахарный диабет". А они: "У нас нет документов на вас. Проходите комиссию". Я снова прохожу комиссию, при них меряю сахар, при них инсулин колю. Они спрашивают: "Сколько лет диабета?". На тот момент был 12-й год. И меня в 2017 году просто списали", - рассказал он.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником. Певица открыта выразила свою позицию относительно этого вопроса.

Также победитель "Голосу країни" Сергей Лазановский оказался в больнице. Он после наркоза вышел на связь с поклонниками и рассказал о своем самочувствии.

Читайте также:

О персоне: Назар Заднепровский Назар Заднепровский родился 9 ноября 1975 в Киеве. Заднепровский - украинский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий. Народный артист Украины (2017). Заднепровский - ведущий актер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко (с 1996 года). Известен ролями в спектаклях "Швейк", "Кайдашева семья", "Тевье-Тевель", "Моя прекрасная леди". Широкую популярность получил благодаря комедийным ролям, в частности в сериалах "Скажене весілля", "Слуга народа". Мастер характерных и комедийных ролей, обладающий ярким темпераментом и узнаваемым голосом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред