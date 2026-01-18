Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

Сергей Лазановский после наркоза вышел на связь с поклонниками.

https://stars.glavred.info/pobeditel-golosu-krajini-okazalsya-v-bolnice-chto-proizoshlo-10733411.html Ссылка скопирована

Сергей Лазановский в больнице - что произошло с Ridnyi / коллаж: Главред, фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Вкратце:

Сергей Лазановский перенес операцию

Исполнитель рассказал о своем состоянии

Украинский певец и победитель 11 сезона шоу "Голос страны" Сергей Лазановский (Ridnyi) оказался в больнице. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.

Сергею провели плановую операцию, он успешно вышел из-под наркоза и готовится к реабилитации. "Меня еще тошнит немного от наркоза, поэтому не могу всем ответить, но всех обнимаю. Со мной все хорошо. Операция была плановая, надо было ее сделать в период, когда хоть немного выходной", - написал певец в сторис.

видео дня

Также Лазановский добавил фото себя в больничной кровати, и подарков, которые принесли ему друзья. Среди прочего оказалась голубая коляска, заполненная цветами - таким образом близкие исполнителя хотели пожелать ему побольше здоровья, чтобы ему не требовалось ходить по врачам. "Когда друзья с юмором, то после операции интереснее просыпаться. Я не рожал, вдруг что", - посмеялся с шалости друзей Ridnyi.

Какую именно операцию он перенес, Сергей Лазановский уточнять не стал.

Сергей Лазановский в больнице - что произошло с Ridnyi / фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Сергей Лазановский в больнице - что произошло с Ridnyi / фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Сергей Лазановский в больнице - что произошло с Ridnyi / фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о неприятном сюрпризе, который ждал Наталью Могилевскую и ее семью по возвращению домой с отдыха. Певица была неприятно удивлена.

Также украинская ведущая Леся Никитюк показала редкий отдых с женихом-военным и их крошкой-сыном. Для зимнего отпуска пара выбрала карпатский курорт.

Читайте также:

О персоне: Сергей Лазановский Сергей Лазановский (Ridnyi) - украинский певец, актер театра и кино, диктор радио и телевидения, украинский телеведущий. Победитель талант-шоу "Голос страны" (2021), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред