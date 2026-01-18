Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

Вкратце:
- Сергей Лазановский перенес операцию
- Исполнитель рассказал о своем состоянии
Украинский певец и победитель 11 сезона шоу "Голос страны" Сергей Лазановский (Ridnyi) оказался в больнице. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.
Сергею провели плановую операцию, он успешно вышел из-под наркоза и готовится к реабилитации. "Меня еще тошнит немного от наркоза, поэтому не могу всем ответить, но всех обнимаю. Со мной все хорошо. Операция была плановая, надо было ее сделать в период, когда хоть немного выходной", - написал певец в сторис.
Также Лазановский добавил фото себя в больничной кровати, и подарков, которые принесли ему друзья. Среди прочего оказалась голубая коляска, заполненная цветами - таким образом близкие исполнителя хотели пожелать ему побольше здоровья, чтобы ему не требовалось ходить по врачам. "Когда друзья с юмором, то после операции интереснее просыпаться. Я не рожал, вдруг что", - посмеялся с шалости друзей Ridnyi.
Какую именно операцию он перенес, Сергей Лазановский уточнять не стал.
О персоне: Сергей Лазановский
Сергей Лазановский (Ridnyi) - украинский певец, актер театра и кино, диктор радио и телевидения, украинский телеведущий. Победитель талант-шоу "Голос страны" (2021), сообщает Википедия.
