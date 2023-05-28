Звезда сериала "Папик" впервые показала лицо немецкого бойфренда

Звезда сериала "Папик" и участница шоу Голос країни-10 Дарья Петрожицкая, как и многие украинки, была вынуждена покинуть страну во время полномасштабной войны. Убежище артистка нашла в Гамбурге, Германия.
Там Петрожицкая поселилась у своего бойфренда Алексея, которого давно скрывала - опыт неудачного первого брака заставил ее быть более осторожной в новых отношениях. О мужчине Дарья рассказывает неохотно, и прежде лицо избранника скрывала.
Однако в честь его Дня рождения, актриса показала на своей странице в Instagram совместное с ним фото, где впервые можно рассмотреть бойфренда. На сэлфи, которое снимает Петрожицкая, он целует ее в макушку.
"С Днем рождения, моя любовь", - подписала снимок Дарья. Она была немногословной, зато ее поклонники искренне порадовались редкому кадру с возлюбленным, и засыпали мужчину актрисы поздравлениями и приятными словами.
Ранее стало известно, кем победительница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Катя Лозовицкая заменила Алекса Топольского - модель показала романтику с новым бойфрендом.
Также продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк после каминг-аута рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.
Смотрите интервью с Дарьей Петрожицкой, как актриса справляется безработицей во время войны:
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