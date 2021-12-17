Звезда Секса в большом городе актер Крис Нот обвинен в изнасиловании двух женщин

Актера Криса Нота обвинили в сексуальном насилии / gettyimages.com

Крис Нот, Мистер Биг, он же Мужчина Мечты - главный мужской персонаж культового сериала Секс в большом городе. О нем мечтают все женщины мира с 1998 года. На экране актер выглядит обаятельным, обходительным, харизматичным... Но в жизни он далек от идеала.

В редакцию The Hollywood Reporter с разницей в месяц обратились две женщины, которые в развернутых письмах рассказали, как пережили сексуальное насилие, совершенное над ними Мистером Бигом. Контакты имели место в 2004 и 2015 годах.

В 2004 Зоуи (имя изменено в целях безопасности) было 22 года. Она пару месяцев, как устроилась на престижную работу в Лос-Анджелес. Знаменитости были не редкими гостями в ее конторе, Крис Нот также вел с ними бизнес. По словам девушки, актер стал флиртовать с ней при встрече, затем как-то достал ее телефонный номер и оставлял ей голосовые сообщения.

Позже Нот пригласил Зоуи в бассейн, в здании которого у него была квартира. В том же доме жила ее подруга, так что девушка приняла приглашения. В Бассейне Крис Нот, Зоуи и ее подружка мило беседовали, затем актер удалился, ссылаясь на необходимость позвонить. Он дал девушке книгу, экранизацию которой обдумывал, и попросил ее занести к нему в квартиру, чтобы обсудить перспективы съемок.

С порога актер поцеловал Зоуи. Девушка ответила на поцелуй, сперва подумав, что это может веселой историей - ее поцеловал сам Мужчина Мечты! Но когда девушка, поблагодарив за вечер, собралась уходить, Крис Нот, но словам Зоуи, затолкнул ее в квартиру и занялся с ней сексом без ее согласия. Сначала она кричала, потому просто ждала, когда все закончится.

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Крис Нот на пресьере фильма Секс в большом городе-2 / gettyimages.com

Позже она призналась в произошедшем подруге, матери и своей начальнице, однако заявления в полицию отправлять не стала. По словам Зоуи, она бы, возможно, и продолжала молчать, но этот инцидент вновь всколыхнул в ее памяти, когда она увидела Криса Нота в продолжении сериала Секс в большом городе. К тому же ее мама также была жертвой сексуального насилия, и, по словам Зоуи, это мучило ее до самой смерти. Девушка призналась, что на смертном одре не хотела бы вспоминать этот ужасный инцидент, как ее мать.

В 2015 году Крис Нот пригласил на ужин 25-летнюю официантку Лили. Правда, ужин так и не состоялся - они пришли в ресторан, когда кухня была уже закрыта. Поэтому они просто сидели в баре, пили вино и говорили о жизни.

Когда девушка захмелела и собралась уходить, Нот предложил ей подняться к нему, он жил неподалеку, на дегустацию виски и приятную беседу. По словам Лили, она была слишком наивной и недостаточно сексуально раскрепощенной, чтобы даже подумать о том, чем это приглашение может обернуться.

В квартире у Нота они сначала слушали музыку, пили виски и обсуждали искусство. Актер принимал несколько попыток начать активные ухаживания за девушкой, но она все их отвергала, так как он был женат, с детьми и гораздо старше нее (на тот момент Ноту был уже 61 год).

Затем Нот перешел к решительным действиям: снял с себя штаны и принудил Лили к оральному сексу. Следующее, что она помнит - как актер занялся с ней сексом, пока девушка плакала. После этого она уехала домой. По словам подруги, девушка выглядела разбитой и униженной.

Уже на следующий день Лили начала убеждать себя, что ничего страшного не случилось, тем более Крис Нот продолжал ей писать сообщения с благодарностями за прекрасный вечер и просьбами, чтобы все осталось между ними.

Крис Нот обвинения в сексуальном насилии отрицает / gettyimages.com

И Лили сама почти поверила в то, что вечер был не так уж и плох, но годы спустя, увидев Нота на экранах, она не смогла замолчать свою историю.

Крис Нот обвинения в сексуальном насилии категорически отрицает: "Обвинения в мой адрес, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны. Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад — "нет" всегда означает "нет" — это черта, которую я не пересекал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не усомниться в сроках выхода этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин".

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