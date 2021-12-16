Jerry Heil перепела на украинском языке хит дискотеки 80-х Белая ночь Виктора Салтыкова

Песня, которая "старше" певицу на 11 лет, получилась в ее исполнении очень запоминающейся.
Певица Jerry Heil закатила своим подписчикам настоящую ретро-дискотеку - девушка перепела известный хит под названием Белая ночь.
Вечеринка в стиле 80-ых удалась на славу: Jerry Heil перевела первый куплет песни советской электропоп-группы Форум во главе с Виктором Салтыковым на украинский язык.
Сохраняя смысл и зажигательный ритм оригинала, певице удалось исполнить Белую ночь в своем неповторимом стиле.
Поклонники отметили, что на украинской языке и с голосом Jerry Heil хит родом из 80-ых заиграл новыми красками. Также они посоветовали артистке включить динамичную композицию в ее постоянный репертуар.
Особенно исполнение Яны понравилось ее маме. Женщина прокомментировала творчество дочери: "Очень классно ❤ Сразу вспомнила дискотеку в молодости, когда час выпрашивала у мамы, чтобы она меня туда отпустила. Очень приятные воспоминания ❤Спасибо, доченька ❤❤❤".
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