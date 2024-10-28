Звезда "Реванша" на кануне премьеры рассказала про отца-военного и верность

Анна Сердюк в роли Валентины Коваль лишь убедилась в правильности своих принципов.

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Премьера сериала Реванш с Анной Сердюк в главной роли на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: 1plus1.ua, instagram.com/ann.serdiuk

Вкратце:

На 1+1 Украина состоится премьерный показ нового сериала "Реванш"

Анна Сердюк, которая исполнила главную роль, рассказала, почему важно не терять себя

Звезда "Реванша" дала совет, как нужно поддерживать украинских защитников

28 октября на 1+1 Украина состоится премьера сериала "Реванш", который будет выходить на телеканале с понедельник по четверг в 20:00. Сюжет повествует о непростой судьбе Валентины Коваль - амбициозного химика, которая мечтала о блестящем будущем в науке, но попала в клубок интриг, которые лишили ее возлюбленного, дома, но не самой себя и веры в будущее.

Роль Валентины исполнила украинская актриса Анна Сердюк. В канун премьеры она дала сайту 1plus1 откровенное интервью, в котором рассказала в частности о своих способах оставаться верным себе.

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Так артистка призналась, что для нее крайне важно прислушиваться к себе, заниматься самовыражением, отстаивать личные границы. При этом Анна отмечает - нужно всегда быть эмпатичным к окружающим и готовым быть для кого-то поддержкой.

"Быть честной перед собой, в первую очередь, прислушиваться к своим чувствам и потребностям, беречь свои ценности, выражать свое мнение и иметь свою позицию, но одновременно искать форму для выражения своих мыслей и эмоций. Большинство людей сейчас очень чувствительны и уязвимы, поэтому охраняя свои собственные границы и выражая свою правду, надо всегда учитывать чувства других. Все мы разные, у всех нас разные судьбы, разное прошлое, но уважение, мягкость и сострадание - нас объединяют, и это самое важное. Все люди, можно так сказать, по-своему травмированы, к сожалению, у многих людей на фоне войны появился ПТСР, поэтому мы должны помогать и исцелять друг друга, как минимум, добрым словом и мягким отношением", - убеждена Сердюк.

Похожий совет она, как дочь военного дала тем, кто хочет поддержать наших доблестных защитников, но не знает, как делать это правильно: "Помогать поддержкой и любовью. Мой отец кадровый военный, закончил службу за несколько лет до начала полномасштабного вторжения, но в конце февраля 2022 года вступил в ряды ТРО. Он настоящий мужчина, который любит свою страну и защищает ее. Мой совет - быть чувствительным к военным и иногда не задавать лишних вопросов, просто быть рядом, когда ты даже не рядом. Важно говорить, как сильно любишь и выражать свою благодарность. Потому что военные - это сверхлюди. Кроме сборов, также важна эмоциональная поддержка. То, что невозможно нащупать, что-то не физическое - это то, что поддерживает наших защитников: и мужчин, и женщин".

Кто такая Анна Сердюк? Анна Сердюк - украинская актриса театра и кино. С 2019 года сотрудничает с "Диким театром", тогда же начала сниматься в кино, сообщает Википедия. Самые известные работы: "Колір пристрасті", "Сталеві нерви", "Реванш".

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