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Звезда "Реванша" на кануне премьеры рассказала про отца-военного и верность

Анна Подгорная
28 октября 2024, 14:35
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Анна Сердюк в роли Валентины Коваль лишь убедилась в правильности своих принципов.
Анна Сердюк
Премьера сериала Реванш с Анной Сердюк в главной роли на 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: 1plus1.ua, instagram.com/ann.serdiuk

Вкратце:

  • На 1+1 Украина состоится премьерный показ нового сериала "Реванш"
  • Анна Сердюк, которая исполнила главную роль, рассказала, почему важно не терять себя
  • Звезда "Реванша" дала совет, как нужно поддерживать украинских защитников

28 октября на 1+1 Украина состоится премьера сериала "Реванш", который будет выходить на телеканале с понедельник по четверг в 20:00. Сюжет повествует о непростой судьбе Валентины Коваль - амбициозного химика, которая мечтала о блестящем будущем в науке, но попала в клубок интриг, которые лишили ее возлюбленного, дома, но не самой себя и веры в будущее.

Роль Валентины исполнила украинская актриса Анна Сердюк. В канун премьеры она дала сайту 1plus1 откровенное интервью, в котором рассказала в частности о своих способах оставаться верным себе.

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Так артистка призналась, что для нее крайне важно прислушиваться к себе, заниматься самовыражением, отстаивать личные границы. При этом Анна отмечает - нужно всегда быть эмпатичным к окружающим и готовым быть для кого-то поддержкой.

"Быть честной перед собой, в первую очередь, прислушиваться к своим чувствам и потребностям, беречь свои ценности, выражать свое мнение и иметь свою позицию, но одновременно искать форму для выражения своих мыслей и эмоций. Большинство людей сейчас очень чувствительны и уязвимы, поэтому охраняя свои собственные границы и выражая свою правду, надо всегда учитывать чувства других. Все мы разные, у всех нас разные судьбы, разное прошлое, но уважение, мягкость и сострадание - нас объединяют, и это самое важное. Все люди, можно так сказать, по-своему травмированы, к сожалению, у многих людей на фоне войны появился ПТСР, поэтому мы должны помогать и исцелять друг друга, как минимум, добрым словом и мягким отношением", - убеждена Сердюк.

Похожий совет она, как дочь военного дала тем, кто хочет поддержать наших доблестных защитников, но не знает, как делать это правильно: "Помогать поддержкой и любовью. Мой отец кадровый военный, закончил службу за несколько лет до начала полномасштабного вторжения, но в конце февраля 2022 года вступил в ряды ТРО. Он настоящий мужчина, который любит свою страну и защищает ее. Мой совет - быть чувствительным к военным и иногда не задавать лишних вопросов, просто быть рядом, когда ты даже не рядом. Важно говорить, как сильно любишь и выражать свою благодарность. Потому что военные - это сверхлюди. Кроме сборов, также важна эмоциональная поддержка. То, что невозможно нащупать, что-то не физическое - это то, что поддерживает наших защитников: и мужчин, и женщин".

Кто такая Анна Сердюк?

Анна Сердюк - украинская актриса театра и кино. С 2019 года сотрудничает с "Диким театром", тогда же начала сниматься в кино, сообщает Википедия. Самые известные работы: "Колір пристрасті", "Сталеві нерви", "Реванш".

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