Звезда "Пиратов Карибского моря" арестован по обвинению, как у Джонни Деппа

Всего несколько лет назад Кевин Макнелли защищал в суде своего коллегу по схожему делу.

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Кевина Макнелли будут судить по подозрению, которое его жена отрицает / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Британский актер Кевин Макнелли, сыгравший харизматичного пирата Джошами Гиббса в киносаге "Пираты Карибского моря", был арестован в Лос-Анджелесе по подозрению в домашнем насилии. В полицейском отчете сообщается, что 67-летний артист применил к кому-то из своих домочадцев силу, что привело к травме потерпевшего.

Об этом сообщает The Sun. В пятницу, 16 февраля, Макнелли был арестован перед фан-конвенцией, посвященной британскому телесериалу "Доктор Кто". Организаторы мероприятия сообщили посетителям, что актер отсутствует по личным причинам.

Макнелли свою вину в домашнем насилии не признает. Его супруга, шотландская актриса Филлис Логан, также отрицает, что муж применял к ней силу. Кроме того она отказалась сообщать журналистам, знает ли она что-либо о факте нападения или про пострадавшего.

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Кевина Макнелли выпустили из участка под залог в размере 40 тыс. фунтов стерлингов. В марте над актером должен состояться суд.

Стоит отметить, что Макнелли выступал как свидетель защиты в суде в 2021 году, когда его коллегу по "Пиратам", американского актера Джонни Деппа, обвиняли в домашнем насилии по отношению к Эмбер Херд. "Я никогда не видел в нем намека на темную сторону", - заявил "пират Гиббс" тогда.

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