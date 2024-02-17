Виктория Бекхем смешно отреагировала на то, что станет бабушкой

Знаменитость поставили в неудобную ситуацию.

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Виктория Бекхэм удивилась вопросу / Коллаж Главред, фото Instagram/victoriabackhem

Виктория Бекхэм, возможно, женщина многих талантов, но она не готова добавить в свое резюме слово "бабушка".

По информации Page Six, звезда запаниковала, когда во время недавнего интервью журналу Vogue, ее спросили, готова ли она стать бабушкой.

"Иисус. Что?! Ууу. Подожди, — ответила она, явно рассерженная. "Я не думаю, что это произойдет прямо сейчас, если вы, ребята, не знаете чего-то, чего не знаю я, этого пока не происходит".

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Старший сын Виктории и Дэвида Бекхэма Бруклин женат на актрисе Николе Пельтц с апреля 2022 года. Спустя несколько месяцев после их экстравагантной свадьбы Бруклин, которому сейчас 24 года, признался, что хочет завести от своей жены 10 детей.

"Я всегда хотел быть молодым отцом", — сказал он Entertainment Tonight. "Я бы хотел в ближайшее время обзавестись семьей, но тогда, когда моя жена будет готова".

Когда Бруклин и 29-летний Пельц будут готовы вступить в следующий этап своей жизни, у Виктории уже есть некоторые идеи о том, как бы она хотела, чтобы ее называли.

"В последний раз, когда я была с редактором Vogue Анной Винтур, я спросила: "Анна, как тебя зовут твои внуки?" И она сказала мне: "Анна", — вспоминает она.

"И я подумал: ну, это очень элегантно, так что, возможно, я выберу этот путь", - добавила она.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

Также жена Дэвида Бекхэма посветила прелестями в пиджаке на голое тело, за что снова нарвалась на жесткую критику от недоброжелателей. Ее новый образ вызвал массу сплетен и досужих сплетен.

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