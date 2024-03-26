Звезда "Крепостной" стал дважды папой и показал первое фото крохи

Известный по исторически-мелодраматическому сериалу "Крепостная" актер (и некогда участник телешоу "Танцы со звездами" Алексей Яровенко во второй раз стал отцом. Радостной новостью артист поделился в своем Instagram.
Как отметил Яровенко, у них с женой Ольгой Карповой родился второй сын, которого они назвали Глебом.
"Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо, Ольга, за сына!" – подписал фото актер.
Артист также выложил черно-белый снимок, на котором он держит ножки малыша.
Кто такой Алексей Яровенко?
Алексей Станиславович Яровенко (бел. Аляксей Станиславович Яравенко; род. 23 августа 1987) - белорусский и украинский актёр театра и кино, сообщает "Википедия".
Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда шоу "Лига Смеха", военный Виктор Розовый сообщил, что впервые женился. На фото из ЗАГСа и со свадьбы комик впервые показал свою избранницу.
Также в СМИ появилась новость о том, что Виталий Козловский впервые станет отцом. Слух о скором рождении в семье артиста ребенка появился всего через несколько дней после новостей про его женитьбу.
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