Звезда "Крепостной" стал дважды папой и показал первое фото крохи

Артист и звезда сериала "Крепостная" Алексей Яровенко во второй раз стал отцом, показал своего сына и рассекретил его имя.

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У Алексей Яровенко родился второй ребенок - сын Глеб / коллаж Главред, фото Instagram

Известный по исторически-мелодраматическому сериалу "Крепостная" актер (и некогда участник телешоу "Танцы со звездами" Алексей Яровенко во второй раз стал отцом. Радостной новостью артист поделился в своем Instagram.

Как отметил Яровенко, у них с женой Ольгой Карповой родился второй сын, которого они назвали Глебом.

"Глеб Алексеевич Яровенко! Спасибо, Ольга, за сына!" – подписал фото актер.

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Артист также выложил черно-белый снимок, на котором он держит ножки малыша.

Кто такой Алексей Яровенко? Алексей Станиславович Яровенко (бел. Аляксей Станиславович Яравенко; род. 23 августа 1987) - белорусский и украинский актёр театра и кино, сообщает "Википедия".

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда шоу "Лига Смеха", военный Виктор Розовый сообщил, что впервые женился. На фото из ЗАГСа и со свадьбы комик впервые показал свою избранницу.

Также в СМИ появилась новость о том, что Виталий Козловский впервые станет отцом. Слух о скором рождении в семье артиста ребенка появился всего через несколько дней после новостей про его женитьбу.

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