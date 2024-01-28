"Война забрала у меня семью": звезда "Крепостной" уволился из ВСУ

Александр Печерица ушел на фронт добровольцем, и признался о новом виде страха, который ему пришлось там испытать.

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Актер-воин Александр Печерица ушел со службы в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Украинский актер Александр Печерица ("Крепостная", "Сага") в первые дни полномасштабной войны вступил в Территориальную оборону. Позже стал воевать в составе 128-го батальона на Харьковском направлении.

Недавно артист в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" сообщил, что ушел из ВСУ, где прослужил более полутора лет. "Я уволился по семейным обстоятельствам, потому что у меня была такая возможность...", - рассказал Печерица.

Он не стал скрывать эмоции, когда рассказывал о причинах такого решения - время на фронте было морально и физически истощающим, и однажды он понял, что приближается к пределу. "Эта война забрала у меня частично профессию, покой, семью. Я не вижу, как растет мой ребенок. Я плачу дорогую цену, и для меня это неподъемный кредит в будущем. Я всегда плачу, когда мне посылают видео с сыном. Это очень больно, когда есть это расстояние", - признался артист. Жена и маленький сын Александра выехали за границу, спасаясь от ужасов войны.

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Сейчас артист вернулся на службу в Национальный драматический театр имени Ивана Франка. Но даже любимая сцена не может заставить его забыть то, что он пережил на нуле.

"Я не раз, наверное, испытывал такое при обстрелах, и когда близко ложились снаряды, когда падало на голову то, что вырывалось из тех воронок. Каждый раз были эта тревога и страх, что мы попадем в окружение, или сейчас прилетит мина, или танчик будет обстреливать нашу позицию. Эта тревога – о ней никто не говорит, но она существует. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться и его лишний раз не беспокоить, но иногда он – как такая огромная сила, которая растекается по твоей крови", - рассказал Александр Печерица.

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