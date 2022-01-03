Звезда Крепостной Наталка Денисенко в образе соблазнительного зайчика показала идеальные ноги

Игривые кадры покорили сердца поклонников.
Украинская актриса кино и дубляжа, известная по роли Ларисы Яхонтовой в сериале Крепостная, Наталка Денисенко поделилась игривым новогодним образом.
Раньше на новогодние утренники детей наряжали зайчиками, снежинками, Петрушками. Вот и 32-летняя актриса решил вспомнить детство, и примерить костюм зайчика. Интригующим фото она поделилась на своей странице в Instagram.
Конечно, детским назвать этот костюм нельзя - Денисенко надела белую маску зайки из меха, и белое боди, демонстрирующее стройные подтянутые ножки артистки.
Но, по традиции, актриса встала на импровизированную табуретку. Стоя на одной ноге, Денисенко поинтересовалась у поклонников, как они встретили и провели Новый год.
В комментариях под фото артистка собрала массу комплиментов в адрес ее костюма зайца, а также великолепной подтянутой фигуры.
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