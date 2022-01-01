Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

Поклонники разделились во мнениях по поводу пары.
Дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша опубликовала в Instagram новое фото, которым ошеломила фанатов.
Маша предстала со своим бойфрендом и запечатлела на снимке страстный поцелуй с ним.
"Люблю тебя", - лаконично подписала фото Маша.
Юная музыкантка позировала в алом атласном платье, утопая в объятиях бойфренда. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. Ее избранник был в белом костюме.
В комментариях поклонники разделились во мнениях по поводу пары. Некоторые назвали ее гармоничной, а другие - Машу раскритиковали.
Напомним, ранее Маша рассекретила суммы своего заработка в соцсети.
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Автор: Ульяна Виноградова