Дочь Поляковой удивила страстным фото с бойфрендом

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova/

Дочь украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша опубликовала в Instagram новое фото, которым ошеломила фанатов.

Маша предстала со своим бойфрендом и запечатлела на снимке страстный поцелуй с ним.

"Люблю тебя", - лаконично подписала фото Маша.

Юная музыкантка позировала в алом атласном платье, утопая в объятиях бойфренда. Свой образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза и губы. Ее избранник был в белом костюме.

В комментариях поклонники разделились во мнениях по поводу пары. Некоторые назвали ее гармоничной, а другие - Машу раскритиковали.

Маша Полякова со своим парнем / Соцсети

Напомним, ранее Маша рассекретила суммы своего заработка в соцсети.

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